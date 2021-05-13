13 мая 2021

В России максимально подорожал ряд продуктов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, магазин, продукты питания
Сильнее всего подорожали майонез, сосиски и сардельки Фото:
новость из сюжета
Заморозка цен на продукты в России

В несетевой рознице стоимость продуктов питания за апрель 2021 года выросла почти на 1%. Об этом рассказали в компании «Эвотор».

«Цены на продукты в апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем прошлого года», — приводит РИА «Новости» сообщение компании. Сильнее всего подорожали за месяц майонез, сосиски и сардельки.

Сосиски, сардельки и колбасы в апреле стали в среднем дороже на 3%. За год их цена возросла на 4%. Средняя стоимость майонеза за месяц возросла на 4,6%, за год — на 17%. На 2% подорожали растительное масло, сыр, шоколадные конфеты и готовые консервированные блюда. На 1% возросла стоимость выпечки, сдобы, печенья, сливочного масла и маргарина.

Немного снизились цены в отдельных категориях товаров: цена на сметану за апрель снизилась на 2%, на зефир и пастилу — больше, чем на 1%, на мясные полуфабрикаты — на 0,4%, каши — на 0,3%. Практически не выросли в цене пряники, вода, чай и кофе.

По данным ООН, в мире цены на продукты питания достигли максимума за последние шесть лет. Средний индекс продовольственных цен составил 120,9 пункта. За год он вырос на 30,8%. Об этом пишет агентство Nation News. В конце 2020 года правительство РФ ввело меры по заморозке до апреля цен на сахар и подсолнечное масло, пишет «Царьград». Продлевать эти меры кабмин не планирует.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...