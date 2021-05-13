Сильнее всего подорожали майонез, сосиски и сардельки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

В несетевой рознице стоимость продуктов питания за апрель 2021 года выросла почти на 1%. Об этом рассказали в компании «Эвотор».

«Цены на продукты в апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем прошлого года», — приводит РИА «Новости» сообщение компании. Сильнее всего подорожали за месяц майонез, сосиски и сардельки.

Сосиски, сардельки и колбасы в апреле стали в среднем дороже на 3%. За год их цена возросла на 4%. Средняя стоимость майонеза за месяц возросла на 4,6%, за год — на 17%. На 2% подорожали растительное масло, сыр, шоколадные конфеты и готовые консервированные блюда. На 1% возросла стоимость выпечки, сдобы, печенья, сливочного масла и маргарина.

Немного снизились цены в отдельных категориях товаров: цена на сметану за апрель снизилась на 2%, на зефир и пастилу — больше, чем на 1%, на мясные полуфабрикаты — на 0,4%, каши — на 0,3%. Практически не выросли в цене пряники, вода, чай и кофе.

По данным ООН, в мире цены на продукты питания достигли максимума за последние шесть лет. Средний индекс продовольственных цен составил 120,9 пункта. За год он вырос на 30,8%. Об этом пишет агентство Nation News. В конце 2020 года правительство РФ ввело меры по заморозке до апреля цен на сахар и подсолнечное масло, пишет « Царьград» . Продлевать эти меры кабмин не планирует.