В России остановят заморозку цен

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Супермаркет
В правительстве не планируют продолжать регулировать цены на сахар Фото:
новость из сюжета
Заморозка цен на продукты в России

Правительство РФ не планирует продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Журналисты задали ему вопрос о планах на продление соглашений с бизнесом по стабилизации цен. «Нет, на сегодняшний день нет», — ответил он ТАСС.

Правительство России регулируют цены на часть продуктов с декабря 2020 года, напоминают «Дни.ру». Глава кабмина Михаил Мишустин дополнительно выделил 9 млрд рублей на заморозку цен. В Кремле объясняют эти меры тем, чтобы не допустить «перекосов по всей товарной цепочке». Однако экономисты негативно отзываются о государственном регулировании цен на продукты. Тем не менее, в мае заморозку цен на сахар и подсолнечное масло продлили до 1 июня и 1 октября соответственно.

Однако, несмотря на заморозку цен, в апреле подорожали обе категории товаров. Цены на сахар выросли в среднем по стране на 1,9%, а масло подорожало на 1,4%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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