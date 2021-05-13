13 мая 2021

В России вакцинация от COVID породила новый вид мошенничества

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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль, медсестра, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, вакцина, процедурный кабинет, вакцинация, пациент
Лжесоцработники ходят по квартирам и предлагают сделать прививку от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Аферисты под видом социальных работников ходят по квартирам москвичей и предлагают поставить прививку от коронавируса на дому. О новом виде мошенничества сообщили его первые очевидцы.

Попытки обмануть москвичей предпринимались в майские праздники. К пенсионерке домой явилась женщина в медицинском халате. «Она представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм», — рассказала РИА «Новости» дочь пенсионерки. Женщина не впустила гостью, объяснив, что уже переболела коронавирусом и имеет антитела.

К другой пожилой москвичке мошенники также пришли в майские праздники с предложением о вакцинации. Женщина не открыла дверь, поскольку о визите соцработников ее никто не предупреждал.

С 13 апреля в Москве начали делать прививку на дому маломобильным жителям, которые состоят на надомном обслуживании, передает телеканал 360. Каждая медицинская бригада оснащена не только средствами защиты, но и термоконтейнерами для транспортировки вакцины, уточнили в местном департаменте соцзащиты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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