В России вакцинация от COVID породила новый вид мошенничества

Аферисты под видом социальных работников ходят по квартирам москвичей и предлагают поставить прививку от коронавируса на дому. О новом виде мошенничества сообщили его первые очевидцы.
Попытки обмануть москвичей предпринимались в майские праздники. К пенсионерке домой явилась женщина в медицинском халате. «Она представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм», — рассказала РИА «Новости» дочь пенсионерки. Женщина не впустила гостью, объяснив, что уже переболела коронавирусом и имеет антитела.
К другой пожилой москвичке мошенники также пришли в майские праздники с предложением о вакцинации. Женщина не открыла дверь, поскольку о визите соцработников ее никто не предупреждал.
С 13 апреля в Москве начали делать прививку на дому маломобильным жителям, которые состоят на надомном обслуживании, передает телеканал 360. Каждая медицинская бригада оснащена не только средствами защиты, но и термоконтейнерами для транспортировки вакцины, уточнили в местном департаменте соцзащиты.
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