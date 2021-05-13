13 мая 2021

Биолог: почему тотальная вакцинация не спасет от COVID-19

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Не каждая вакцина эффективна против коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Не все препараты от коронавируса эффективны против инфекции. Этим профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила, почему рост заболеваемости COVID-19 может опять начаться даже после 100% вакцинации населения.

«На Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, но через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости. Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и [британской] AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (защита около 70%), и вот результат», — сообщила Баранова РИА «Новости».

В числе самых эффективных вакцин биолог выделила российский «Спутник V», а также зарубежные Pfizer и Moderna. Последняя признана лидером на рынке вакцин против COVID-19, напоминает «Утро.ру». По мнению Барановой, к менее действенным препаратам можно обратиться, только если нет обозначенных вакцин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый шестой россиянин привился от коронавируса. По прогнозам врачей, эпидемия COVID-19 закончится к началу осени 2021 года. Также медики рассчитывают, что вакцинация населения от коронавируса станет ежегодной, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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