Бизнес-центр спонсора свердловских единороссов хотят обанкротить

Александр Серебренников считается одним из главных спонсоров регионального отделения «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центр международной торговли в Екатеринбурге, связанный с депутатом свердловского заксобрания и основным спонсором «Единой России» в регионе Александром Серебренниковым, требуют обанкротить. Информация о поданном заявлении содержится на сайте электронного правосудия. Это уже вторая попытка обанкротить ЦМТЕ за календарный год.

Иск был подан 13 мая от свердловской торговой компании «Инстройснаб». О причинах исковых требований в карточке дела пока не сообщается. Заявление еще не было принято к производству, а значит не назначено первое заседание по делу.

Центр международной торговли Екатеринбурга уже пытались признать банкротом в ноябре 2020 года. Заявление о банкротстве подала сама компания в связи с долгами в 92,8 млн рублей. В итоге свердловский арбитраж в начале 2021 года отказал собственникам в банкротстве учреждения.

По данным финансовой отчетности, ЦМТЕ являлся убыточным предприятием с 2015 года. По итогам 2020 года чистый убыток компании составил 4,2 млн рублей. В коронавирусный год у бизнес-центра также значительно упала выручка (с 250,6 до 137,7 млн рублей).

Собственником Центра международной торговли Екатеринбурга является ООО «Гранит XXI век». Компания летом 2020 года была признана банкротом. У «Гранит XXI век», в свою очередь, три владельца — Владимир Титов (34%), Анатолий Сысоев (33%) и «Эссет менеджмент» депутата заксобрания Свердловской области Александра Серебренникова (33%).

Последний считается одним из главных спонсоров регионального отделения «Единой России». В пресс-службе регионального исполнительного комитета «Единой России» URA.RU сообщили, что не имеют данных о том, что Александр Серебренников является спонсором партии.