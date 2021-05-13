13 мая 2021
12 мая 2021

Налетчики ограбили дом директора элитного челябинского курорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Сопротивление пожилого сторожа сломили с помощью ножа и кулаков (архивное фото) Фото:

Трое рецидивистов ограбили дом гендиректора челябинского курорта «Увильды», напав на охрану. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Коттедж расположен в поселке Увильды, куда ночью 13 мая приехали трое ранее судимых мужчин. В момент нападения в доме был пожилой сторож, которому пригрозили ножом и нанесли телесные повреждения. Никакой значимой добычи вынести им не удалось, все похищенное оценивается меньше чем в 50 тысяч рублей. На отходе налетчиков задержали сотрудники полиции», — рассказал URA.RU собеседник.

Его информацию подтвердили агентству в ГУ МВД по Челябинской области. «Все трое мужчин в возрасте от 28 до 35 лет задержаны, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление — лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Связаться с владельцем коттеджа и его родственниками не удалось.

Санаторий «Увильды» находится в курортной зоне на одноименном озере. Само озеро является излюбленным местом отдыха для жителей Челябинской области и других регионов. Сам курорт стал поводом для судебного разбирательства между владельцами — супругами Александром и Ингой Мицуковыми. Гендиректором курорта является их сын.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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