Налетчики ограбили дом директора элитного челябинского курорта

Сопротивление пожилого сторожа сломили с помощью ножа и кулаков (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Трое рецидивистов ограбили дом гендиректора челябинского курорта «Увильды», напав на охрану. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Коттедж расположен в поселке Увильды, куда ночью 13 мая приехали трое ранее судимых мужчин. В момент нападения в доме был пожилой сторож, которому пригрозили ножом и нанесли телесные повреждения. Никакой значимой добычи вынести им не удалось, все похищенное оценивается меньше чем в 50 тысяч рублей. На отходе налетчиков задержали сотрудники полиции», — рассказал URA.RU собеседник.

Его информацию подтвердили агентству в ГУ МВД по Челябинской области. «Все трое мужчин в возрасте от 28 до 35 лет задержаны, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление — лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Связаться с владельцем коттеджа и его родственниками не удалось.

Санаторий «Увильды» находится в курортной зоне на одноименном озере. Само озеро является излюбленным местом отдыха для жителей Челябинской области и других регионов. Сам курорт стал поводом для судебного разбирательства между владельцами — супругами Александром и Ингой Мицуковыми. Гендиректором курорта является их сын.