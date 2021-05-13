В дорожную аварию попал член Совета Федерации и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Очевидцы инцидента утверждают, что сенатор был пьян.
«Королева поймали пьяным за рулем. Он ехал по Липецку на своем Lexus со спущенными колесами, сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий», — передает издание Baza.
Полицейским удалось остановить иномарку сенатора. По данным СМИ, он отказался от медицинского освидетельствования и заснул в салоне Lexus. Участники дорожного движения, ставшие очевидцами ДТП, утверждают, что Королев находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Связаться по телефону с сенатором URA.RU не удалось.
В Совете Федерации обсуждают ужесточение наказания за пьяное вождение. Предлагается, что вместе с назначением судебного штрафа виновных будут лишать водительских прав. Также в Госдуме рассматривается законопроект о повышении штрафов за пьяную езду и лишения свободы до трех лет, уточняет «Национальная служба новостей».
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