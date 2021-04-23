В Совфеде хотят ужесточить наказание за пьяное вождение

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, водительские права, проверка автомобиля, инспектор дпс
Политики хотят сделать наказание за пьяное вождение жестче (архивное фото) Фото:

Наказание за пьяное вождение может стать гораздо жестче и попавшихся водителей начнут лишать прав. Предложение ужесточить ответственность для автомобилистов озвучил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Сейчас закон не предусматривает одновременно с назначением судебного штрафа применение какого-либо наказания, к которым относится лишение водительских прав», — цитируют Турчака на сайте «Единой России». Политик отметил, что такое положение дел несправедливо и фактически позволяет уйти от наказания.

Турчака поддержал генпрокурор России Игорь Краснов. Он назвал нынешнее положение дел законодательной ошибкой, помогающим тем, кто избегает уголовной ответственности. Прокуратура уже обсуждает внесение изменений в закон, которые не позволят освободиться от уголовного наказания в ряде случаев. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже поручила к осенней сессии подготовить все необходимые правки.

Ранее Госдума собиралась ужесточить наказание за пьяное вождение вплоть до тюремного заключения. Также предлагалось на три года лишать прав пьяных водителей, пойманных с детьми в салоне, пишет агентство Nation news. Кроме того, МВД предлагало отбирать у нетрезвых водителей машины. Автоэксперт Игорь Можаретто не оценил идею ведомства, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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