13 мая 2021

Прокуратура разоблачила махинации свердловского чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Митрополит Корнилий в Староуткинске. Свердловская область, река чусовая, поселок староуткинск
Начальник земельного отдела мэрии пытался продать два казенных участка в Староуткинске Фото:

Прокуратура Шалинского района разоблачила земельные махинации чиновника городского округа Староуткинск (Свердловская область). Как сообщила URA.RU старший помощник областного прокурора Марина Канатова, надзорное ведомство установило, что начальник отдела по управлению земельными ресурсами местной администрации без проведения торгов получил в аренду два муниципальных земельных участка под ИЖС.

«При этом расходы по проведению кадастровых работ на земельных участках были оплачены из местного бюджета. Сотрудник мэрии не собирался строить жилье на участках, а планировал продать право аренды, для чего разместил соответствующие объявления в Интернете», — уточнила Марина Канатова. По ее словам, за один из наделов он успел получить 125 тыс. рублей.

Прокуратура потребовала от мэра Сергея Кузовкова вернуть землю в муниципальную собственность, что и было сделано. Сотрудник администрации уволен в связи с утратой доверия. Источник URA.RU в муниципалитете уточнил, что это был Никита Мазгалин, который покинул ратушу 4 мая. На момент публикации получить официальный комментарий муниципалитета не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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