В Тюмени судебные приставы сделали подростка миллионером

Полученные деньги парень потратит на учебу в вузе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Судебные приставы Тюмени взыскали с жителя города алименты в размере миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчина выплатил долг своему сыну, который в одночасье разбогател.

«Исполнительный лист за неуплату алиментов в отношении 41-летнего тюменца находился на исполнении с 2013 года. Заплатить своему сыну миллион рублей мужчину заставила продажа квартиры», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления ФССП по Тюменской области.

Мужчина много лет переводил алименты изредка и по чуть-чуть. Недавно он решил продать жилье, но не смог. Ранее пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника.

Официально нигде не работающий тюменец был вынужден заплатить сразу всю сумму просроченных алиментов. Ребенок получил миллион рублей. Деньги ему пришлись очень кстати: по словам матери мальчика, в этом году подросток поступает в вуз.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени узнал от приставов о том, что у него есть 14-летняя дочь. О девочке стало известно, когда ее мать подала на алименты.