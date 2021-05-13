13 мая 2021
12 мая 2021

В Тюмени судебные приставы сделали подростка миллионером

© Служба новостей «URA.RU»
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Полученные деньги парень потратит на учебу в вузе Фото:

Судебные приставы Тюмени взыскали с жителя города алименты в размере миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчина выплатил долг своему сыну, который в одночасье разбогател.

«Исполнительный лист за неуплату алиментов в отношении 41-летнего тюменца находился на исполнении с 2013 года. Заплатить своему сыну миллион рублей мужчину заставила продажа квартиры», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления ФССП по Тюменской области.

Мужчина много лет переводил алименты изредка и по чуть-чуть. Недавно он решил продать жилье, но не смог. Ранее пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника.

Официально нигде не работающий тюменец был вынужден заплатить сразу всю сумму просроченных алиментов. Ребенок получил миллион рублей. Деньги ему пришлись очень кстати: по словам матери мальчика, в этом году подросток поступает в вуз.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени узнал от приставов о том, что у него есть 14-летняя дочь. О девочке стало известно, когда ее мать подала на алименты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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