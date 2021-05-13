Синоптик: в Перми будут установлены новые погодные рекорды

16 мая воздух в Перми прогреется до 33 градусов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае 14 и 16 мая будут установлены температурные рекорды, сообщил URA.RU инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. Аномальная жара в регионе обусловлена быстрым прогреванием сухого воздуха, который обусловлен тропическим антициклоном.

«В воскресенье усилится заток тропического воздуха. На юге края будет жара, до 33 градусов. Такого никогда не было во второй декаде мая за всю историю наблюдения», — рассказал URA.RU Шихов. Он сообщил, что с большой долей вероятности 14 мая также будет установлен температурный рекорд для второй декады мая.

Температура воздуха в регионе будет на 5-7 градусов выше климатической нормы июля и на 15-20 градусов — мая. Ожидается, что тридцатиградусная жара в Пермском крае продержится до 17 мая. После этого около недели днем воздух в регионе будет прогреваться до 25-26 градусов.

МЧС России в СМС-рассылке предупреждает, что 14 мая возможны порывы ветра до 20 метров в секунду и грозы. «Пал травы запрещен. Будьте внимательны», — сказано в сообщении МЧС.