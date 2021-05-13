Глава прокуратуры Челябинской области обеднел за год

Павел Вепрев зарабатывает меньше, чем два его заместителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы Павла Вепрева, исполняющего обязанности прокурора Челябинской области, снизились за прошедший год. Это следует из деклараций о доходах, опубликованных на сайте ведомства 14 мая.

Согласно документу, в 2020 году Вепрев заработал около 3,3 млн рублей. Гораздо больше — 5,6 млн рублей — принесла в семью его супруга. В 2019 году Вепрев отчитался почти о 4,4 млн рублей, а его жена — о 939 тысячах рублей. Недвижимого имущества у Вепревых не прибавилось. Он с женой и двумя детьми живет в служебной квартире, зато у супруги появился автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2014 года, которого год назад не было.

Первый зампрокурора региона Игорь Трошкин оказался богаче начальника. Он задекларировал по итогам 2020 года почти 3,4 млн рублей, его жена — 3,1 млн рублей. Она предпочла для себя кроссовер «Мазда СХ-5» выпуска 2020 года.

Самым богатым из руководителей областной прокуратуры стал зампрокурора Вячеслав Тиунов. Он задекларировал доход в сумме 4 млн 380 тысяч рублей. Автомобиль у него несколько скромнее: «БМВ Х5», произведенный в 2016 году.