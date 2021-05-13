Курганские силовики устанавливают виновных в смерти пациентки

Курганских медиков обвинили в причинении смерти по неосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники следственного управления СКР по Курганской области устанавливают виновного в смерти пациентки, заболевшей коронавирусом. Супруг женщины Алексей Иванчиков обвинил в ее гибели медиков. О том, как проходит расследование дела, Иванчиков рассказал URA.RU.

«Меня признали потерпевшим. Необходимые документы я подписал у следователя», — пояснил URA.RU Иванчиков.

В постановлении о признании Иванчикова потерпевшим (копия есть в редакции) говорится, что проверяется период нахождения пациентки в больнице с 27 по 30 ноября. «Неустановленные сотрудники Далматовской ЦРБ, легкомысленно отнесясь к исполнению своих обязанностей, не предвидели возможности наступления смерти Ольги Иванчиковой, хотя при необходимой осмотрительности должны были предвидеть негативные последствия неоказания полной и квалифицированной медпомощи», — сказано в документе.

Следователь также указывает, что действия сотрудников больницы не позволили вовремя поставить правильный диагноз. Это привело к ухудшению состояния пациентки и к ее смерти 11 декабря 2020 года. Следователь признал, что Иванчиков является потерпевшим по делу, возбужденному по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В пресс-службу областного СУ СК и правительство Курганской области направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили.

URA.RU ранее писало об этом трагическом случае. Жительница Далматово Ольга Иванчикова умерла в больнице от отека мозга после лечения коронавируса. Супруг молодой женщины обвинил медиков Далматовской ЦРБ в халатности и написал заявление в правоохранительные органы. Женщине было 36 лет. У нее остались двое детей 11 и 18 лет.