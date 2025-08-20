Британия поможет Украине выбрать нового президента

Британия выразила готовность помочь Украине с проведением выборов
Британия выразила готовность помочь Украине с проведением выборов

Великобритания и Украина заключили соглашение о расширении сотрудничества в сфере избирательного процесса, сообщает британская избирательная комиссия. Меморандум предполагает совместную работу по подготовке к будущим выборам на Украине.

«Проведение хорошо организованных выборов, вызывающих доверие общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии. Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к будущим ... выборам», — заявил председатель Избирательной комиссии Великобритании Виджай Рангараджан. Ее слова приведены на официальном сайте ведомства.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, в свою очередь, назвал подписание документа важным этапом для страны. По словам Диденко, установление партнерских отношений и изучение ключевых процедур, включая организацию голосования за границей, создадут для Украины условия для качественной подготовки к предстоящим выборам.

По данным британской избирательной комиссии, украинская делегация провела ряд встреч в Великобритании. Стороны обсудили вопросы противодействия искажению информации, предотвращения иностранного вмешательства, обеспечения физической и кибербезопасности избирательных кампаний. Отдельное внимание уделялось организации голосования граждан за границей, повышению информированности населения и регулированию политических финансов.

Последние парламентские и президентские выборы на территории Украины состоялись в 2019 году. Сейчас проведение выборов в стране не допускается в связи с действием военного положения, введенного руководством Украины 24 февраля 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца.

Официальный срок полномочий президента Владимира Зеленского завершился в мае 2024 года. В связи с этим представители России и США неоднократно подвергали украинского главу критике за продолжение пребывания у власти без проведения выборов и настаивали на необходимости их скорейшей организации.

При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть проведение выборов в стране, однако подчеркнул, что в текущих обстоятельствах это невозможно. Об этом он сообщил в ходе переговоров с главой США Дональдом Трампом, прошедших в Белом доме. В ответ американский лидер с долей иронии поинтересовался, возможны ли выборы через три года, если боевые действия продолжатся. На этот вопрос украинский президент не дал прямого ответа и лишь рассмеялся.

