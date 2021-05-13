13 мая 2021

Прокуратура назвала причину пожара в сталинке Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар новые. Екатеринбург
Во время пожара у дома на Шейнкмана, 19 обвалилась крыша Фото:

Причиной пожара в восьмиэтажном доме на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, по предварительной информации, могло стать неосторожное обращение с огнем в квартире. Такую версию изучает прокуратура Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По другой версии, пламя вспыхнуло на чердаке.

«По имеющейся предварительной информации, возгорание произошло на чердаке многоквартирного дома. Рассматривается еще одна версия — неосторожное обращение с огнем в квартире», — сказала старший помощник прокурора области Марина Канатова. Точная причина ЧП будет известна только после пожарно-технической экспертизы.

Также прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

Пожар в доме на Шейнкмана, 19 начался днем 13 мая. В восьмиэтажке 1930-х годов постройки загорелась крыша, жильцов верхних этажей эвакуировали. На месте работали больше 20 спасателей. В ходе тушения у дома обвалилась крыша. По данным МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Восьмиэтажка на Шейнкмана, 19 известна в Екатеринбурге как «еврейский дом»: в XX веке в доме проживало множество представителей интеллигенции, многие из которых были семитского происхождения. Здание начали строить в 1930-е годы, оно было рассчитано на 150 квартир. Дом являлся одним из самых высоких в Свердловске до начала Великой Отечественной войны.

Пожар. Екатеринбург
Фото:
Пожар новые. Екатеринбург
Фото:
Пожар новые. Екатеринбург
Фото:
Пожар новые. Екатеринбург
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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