Депутаты Нижневартовска задекларировали квартиры за рубежом

У спикера думы Нижневартовска (ХМАО) Максима Клеца и депутата Владимира Джека имеются квартиры на Украине, а у жены заместителя председателя гордумы Сергея Землянкина в собственности недвижимость в Болгарии. Об этом свидетельствуют данные о доходах за 2020 год, опубликованные на сайте городской администрации.
«Максим Клец — квартира 60,7 кв. м, страна расположения — Украина. Владимир Джек — квартира 34,8 кв. м, страна расположения — Украина. Супруга Сергея Землянкина — квартира 102 кв. м, страна расположения — Республика Болгария», — сказано в декларации.
Самым богатым из депутатов Нижневартовска стал спикер гордумы Клец, который заработал за прошлый год 9,3 млн рублей. Однако супруга Землянкина опередила его по доходам более чем в два раза — 23,3 млн рублей. Она, кстати, является самой обеспеченной не только среди жен депутатов, но и среди самих народных избранников.
Ранее URA.RU писало, что депутат думы ХМАО Сергей Великий вместе с женой владеет недвижимостью за рубежом. У них есть квартира в Германии и земельный участок с жилым домом на Кипре.
Подписывайтесь на URA.RU в