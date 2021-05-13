13 мая 2021
12 мая 2021

Депутаты Нижневартовска задекларировали квартиры за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ПДК думы. Нижневартовск, землянкин сергей, клец максим
В декларациях депутатов Нижневартовска Клеца, Землянкина и Джека указаны квартиры на Украине и в Болгарии Фото:
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Декларационная кампания

У спикера думы Нижневартовска (ХМАО) Максима Клеца и депутата Владимира Джека имеются квартиры на Украине, а у жены заместителя председателя гордумы Сергея Землянкина в собственности недвижимость в Болгарии. Об этом свидетельствуют данные о доходах за 2020 год, опубликованные на сайте городской администрации.

«Максим Клец — квартира 60,7 кв. м, страна расположения — Украина. Владимир Джек — квартира 34,8 кв. м, страна расположения — Украина. Супруга Сергея Землянкина — квартира 102 кв. м, страна расположения — Республика Болгария», — сказано в декларации.

Самым богатым из депутатов Нижневартовска стал спикер гордумы Клец, который заработал за прошлый год 9,3 млн рублей. Однако супруга Землянкина опередила его по доходам более чем в два раза — 23,3 млн рублей. Она, кстати, является самой обеспеченной не только среди жен депутатов, но и среди самих народных избранников.

Ранее URA.RU писало, что депутат думы ХМАО Сергей Великий вместе с женой владеет недвижимостью за рубежом. У них есть квартира в Германии и земельный участок с жилым домом на Кипре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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