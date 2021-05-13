Губернатор Артюхов учредил медаль за развитие ЯНАО

Награжденным медалью полагается премия 50 тысяч рублей Фото: сайт правительства ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе учреждена новая региональная награда — медаль «За развитие Ямала». Как сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте, медаль учредили по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

«Выдавать медаль будут по ходатайству глав муниципалитетов, руководителей исполнительных органов госвласти по собственной инициативе или с подачи руководителей предприятий любой формы собственности. С такой инициативой может выступить и глава региона», — говорится в сообщении правительства ЯНАО. Награда присуждается независимо от сферы деятельности отличившегося жителя региона.

Основанием для представления к награде является значительный вклад в освоение и развитие Ямала. Получить ее смогут и те, кто способствовал укреплению межнационального мира и согласия, охране жизни и прав граждан, или реализовал проект, который стал для значимым событием для региона.

В дополнение к медали гражданам будет вручаться специальное удостоверение и единовременное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей из средств окружного бюджета. Согласно описанию награды, она представляет собой металлический круг из томпакового сплава диаметром 32 мм. На лицевой стороне на фоне карты ЯНАО изображены два белых медведя, которые держат геральдический щит с полярным оленем и короной.

Медаль соединяется с колодкой из муаровой ленты четырех цветов — голубого, белого, красного и синего. Медаль носится на левой стороне груди, располагается ниже государственных наград Российской Федерации, наград СССР, автономного округа и нагрудных знаков к почетным званиям.