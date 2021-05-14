«Единая Россия» завершила поиск кандидатов в Госдуму. Таких результатов еще не было

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, девушка, женщина, единая россия, феминизм, едро, депутаты
На праймериз «Единой России» заявилось 7,6 тысячи человек Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» 14 мая завершила прием заявлений на участие в предварительном голосовании по выбору кандидатов в Госдуму. Всего на процедуру по всей стране заявились 7624 человека, треть из которых составили общественники и волонтеры. Впервые число беспартийных кандидатов составило почти 50%, сообщил председатель федерального оргкомитета праймериз Александр Карелин.

«У нас почти равное количество представителей „Единой России“ и беспартийных — 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны», — отметил Александр Карелин.

Средний возраст кандидатов составил 41 год, а каждый третий участник процедуры — моложе 35. Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. Итоги процедуры будут подведены 1 июня. После этого съезд партии утвердит списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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