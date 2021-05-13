На праймериз ЕР в ХМАО исчезла дополнительная интрига

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов (слева) и глава Сургутского района Андрей Трубецкой считаются фаворитами праймериз ЕР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В борьбе за место кандидата от «Единой России» на выборах в Госдуму в ХМАО оказалась потеряна дополнительная интрига. Окружной депутат Ринат Айсин отказался от борьбы за кресло в федеральном парламенте на предварительном голосовании по Нижневартовскому одномандатному округу, о чем URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Айсин достаточно медийный депутат, и его участие в праймериз в борьбе за место в Госдуму могло усилить конкуренцию между претендентами. Он публично заявлял о желании принять участие в предвыборной гонке, но так и не подал документы. А регистрация уже завершена», — сообщил инсайдер. На сайте предварительного голосования «Единой России» не значится фамилия Айсина среди кандидатов на выборы в Госдуму от ХМАО. Сам депутат не ответил на телефонный звонок.

Политконсультант Александр Рахманов в разговоре с URA.RU отметил, что в нынешней диспозиции на избирательном округе основная борьба развернется между вице-губернатором ХМАО Вадимом Шуваловым и главой Сургутского района Андреем Трубецким. «Они оба сильные кандидаты, с хорошими рейтингами и поддержкой в округе. Исход борьбы еще не предрешен», — считает эксперт.

Президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко в беседе с корреспондентом агентства придерживается другой точки зрения. Он считает, что региональное руководство уже определилось с фигурой кандидата, который получит поддержку: «Не думаю, что ситуация изменилась в корне и партия отошла от принципа демократического централизма, когда решение вырабатывается не из мнения большинства, а исходя из позиции руководства. Это происходит задолго до старта предварительного голосования и обусловлено тем, что финансирование избирательной кампании имеет привязку к личности и зависит от ресурсности кандидата».

Ранее URA.RU сообщало, что «Единая Россия» завершила прием заявлений на участие в предварительном голосовании по выбору кандидатов в Госдуму. Сами праймериз состоятся с 24 по 30 мая.