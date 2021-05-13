На депутатские мандаты претендует более 600 политиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Региональное отделение «Единой России» закончило прием заявок на праймериз по отбору партийных кандидатов в депутаты Госдумы и свердловское заксобрание. Как сообщил URA.RU замглавы исполкома реготделения — пресс-секретарь Максим Бестфатер, в общей сложности подано 646 заявлений. Свердловчанам предлагается выбрать лучших по видеопрезентациям.

«Объем говорит сам за себя. Этап регистрации кандидатов получился высококонкурентным. Количество зарегистрированных кандидатов будет несколько меньше. Но среди них много новых интересных людей. Практически все кандидаты уже разместили видеоролики с самопрезентацией и рассказом о своей программе», — добавил он.

«Мы видим, что в некоторых территориях проходит достаточно интересная конкурентная борьба. Ряд кандидатов раскрылся с интересной стороны, некоторые, наоборот, не смогли предложить новой информации. Все это часть выборов, мы фактически начали избирательную кампанию», — прокомментировал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Он добавил, что видеоролики кандидатов доступны для просмотра на сайте предварительного голосования и многие из них интересны широкому кругу избирателей.

Стоит отметить, что другие регионы попросили у руководства партии еще неделю на завершение этапа выдвижения, а свердловчане закончили работу в срок. Более того, оргкомитет уже утвердил проекты бюллетеней для партийного голосования на всех уровнях. Праймериз «Единой России» начнется 24 мая и продлится до 30 мая. Жителям Свердловской области предлагается проголосовать на сайте предварительного голосования с помощью подтвержденного аккаунта на портале госуслуг. Выборы в Госдуму и заксобрание состоятся в сентябре 2021 года.