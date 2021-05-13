Главную переправу ЯНАО временно заменили вертолеты

Добраться до Лабытнанги из Салехарда можно будет на вертолете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перевозка пассажиров между Салехардом и Лабытнанги на Ямале временно будет осуществляться по воздуху, сообщили 14 мая представители департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном паблике ведомства во «ВКонтакте». Запуск вертолетов власти объяснили поломкой судна на воздушной подушке.

«Между городами Салехард и Лабытнанги запускается вертолетное сообщение. Это связано с поломкой второго судна на воздушной подушке, ремонт которого продлится до утра завтрашнего дня», — говорится в объявлении. Указывается, что рейсы будут выполняться по мере накопления пассажиров — не менее 50% на рейс в обе стороны.

Ранее сообщалось, что власти готовы по заявкам населения организовать дополнительные вертолетные перевозки. Это связано с тем, что после закрытия зимников и ледовых переправ часть населенных пунктов оказывается отрезанной от большой земли.

Кроме того, закрытой на ремонт оказалась дорога из Салехарда в Надым. По ней движение откроют лишь 12 июня, а до октября она будет работать с серьезными ограничениями.