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В межсезонье в ЯНАО организуют дополнительные авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, олени, кочевники, оленевод, ямал
Заявку на дополнительный рейс необходимо подавать за 10 дней Фото:

По заявкам жителей ЯНАО власти готовы организовать дополнительные вертолетные перевозки в связи возросшей сезонной потребностью. Как сообщается на сайте окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, заявку необходимо подавать за 10 суток, а загрузка судна в обе стороны должна составлять не менее 50%.

«Для выполнения дополнительного рейса необходимо за 10 дней до предполагаемой даты вылета подать заявку по телефону или лично в кассе аэропорта. Сам рейс организуется за сутки, при условии загрузки судна не меньше чем на 50% в обе стороны», — заявил руководитель ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин. Информацию о возможности организации рейса также можно получить в местных администрациях, а также у представителей авиакомпании «Ямал», осуществляющей пассажирские вертолетные перевозки.

В дептранспорта напомнили, что пассажирские перевозки вертолетным транспортом в ЯНАО субсидируются из бюджета. Это означает, что пассажиры оплачивают не более 40% от стоимости перелета.

Ранее сообщалось, что главная трасса ЯНАО, дорога Салехард — Надым была закрыта на месяц, а до осени там будут действовать ограничения. Кроме того, в регионе закрыты все зимники и ледовые переправы, в том числе на дороге между Салехардом и Лабытнанги.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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