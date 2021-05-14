Пашинян попросил Путина о военной помощи

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела
Помощь нужна из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян просит у лидера России Владимира Путина помощи. Ему необходима военная поддержка из-за обострения ситуации у границ Нагорного Карабаха.

«Пашинян заявил, что написал письмо Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области», — пишет РИА «Новости». Однако ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял обратное.

Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве России Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение. Под контроль Баку перешли семь районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Граница между странами сейчас проходит рядом с Сюникской областью, где несколько дней остаются войска Азербайджана, несмотря на требования Еревана покинуть территорию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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