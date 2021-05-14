Представитель Путина раскрыл детали разговора с Пашиняном

Армения не просила Россию о помощи, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся вечером 13 мая, не просил Москву о помощи в конфликте с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О помощи Пашинян не просил, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Она была разделена президентом Путиным. Путин отметил необходимость выполнения трехстороннего соглашения. Прежде всего положения, которое говорит о необходимости прекращения огня», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле.

Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве России Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение. Под контроль Баку перешли семь районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Граница между странами сейчас проходит рядом с Сюникской областью, где несколько дней остаются войска Азербайджана, несмотря на требования Еревана покинуть территорию.