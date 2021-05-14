14 мая 2021

Картины и скульптуры Шойгу продали на аукционе за 40 млн рублей

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Работы министра обороны РФ Сергея Шойгу продали за 40 млн рублей. Фото:

Картины и работы из дерева министра обороны РФ Сергея Шойгу продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей. Деньги пойдут на благотворительность, сообщили журналистам в пресс-службе благотворительного фонда Константина Хабенского.

»«В ходе аукциона удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского», — цитирует пресс-службу ТАСС. Часть вырученных средств будет направлена на повышение квалификации врачей и развитие реабилитационных центров.

Идею провести благотворительное мероприятие выдвинул сам министр и предоставил свои работы. Аукцион прошел 14 мая в здании Русского географического общества. Шойгу пишет картины маслом, акварелью и карандашом. Также он снимает фильмы и вырезает скульптуры из дерева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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