Картины и скульптуры Шойгу продали на аукционе за 40 млн рублей

Картины и работы из дерева министра обороны РФ Сергея Шойгу продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей. Деньги пойдут на благотворительность, сообщили журналистам в пресс-службе благотворительного фонда Константина Хабенского.
»«В ходе аукциона удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского», — цитирует пресс-службу ТАСС. Часть вырученных средств будет направлена на повышение квалификации врачей и развитие реабилитационных центров.
Идею провести благотворительное мероприятие выдвинул сам министр и предоставил свои работы. Аукцион прошел 14 мая в здании Русского географического общества. Шойгу пишет картины маслом, акварелью и карандашом. Также он снимает фильмы и вырезает скульптуры из дерева.
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