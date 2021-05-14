14 мая 2021

Жириновский торжественно закрыл шоу «Вечерний Ургант». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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VII Рождественские парламентские встречи в Государственной Думе РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Жириновский подарил Урганту конфеты и закрыл программу Фото:

Глава ЛДПР Владимир Жириновский стал участником «Вечернего Урганта». В начале программы политик в эфире «Первого канала» подарил телеведущему конфеты и золотую монету, а в конце — провел церемонию закрытия шоу.

«Я всегда любил что-то закрыть: чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию, а сегодня закрываю передачу. Мы устали от вас, до свидания, передача Иван Ургант. Запустите мои передачи… Я испытываю чувство настоящего наслаждения. Хотел бы видеть передачу утро с ВВЖ», — заявил Жириновский.

После этого Ургант спустил флаг программы. Глава ЛДПР пообещал телеведущему вернуть шоу в том случае, если он станет президентом страны в 2024 году.

Жириновский заявил о намерении закрыть шоу несколько дней назад после шуток Урганта о нем. Телеведущий сравнил политика и главу КПРФ Геннадия Зюганова с семейной парой, которая «вроде ругается», но столько лет вместе. Более того, Ургант назвал Зюганова идеальным подарком для Жириновского на юбилей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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