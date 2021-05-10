Жириновский намерен закрыть шоу «Вечерний Ургант»

Жириновский призвал Урганта найти нормальную работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР собирается закрыть шоу «Вечерний Ургант», которое выходит на «Первом канале». Политик считает, что телеведущего Ивану Урганту пора найти нормальную работу.

«Передачу „Вечерний Ургант“ будем закрывать! Геннадий Андреевич [Зюганов] будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает!» — цитирует Жириновского «Собеседник.ru». Он добавил, что юмор у Урганта «слабенький».

Ранее Ургант неоднократно шутил над Жириновским. Так, он сравнил политика и главу КПРФ Геннадия Зюганова с семейной парой, которая «вроде ругается», но столько лет вместе. Юморист напомнил, что вместе оба политика постоянно веселят общественность более тридцати лет. Более того, Ургант назвал Зюганова идеальным подарком для Жириновского на юбилей.