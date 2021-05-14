14 мая 2021

Певец Лоза подал в суд на «Первый канал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Лоза считает, что «Первый канал» использовал кавер на его песню неправомерно. Фото:

В одном из прошлогодних выпусков шоу «Голос» была использована кавер-версия композиции «Плот» Юрия Лозы. Теперь певец требует с «Первого канала» 5 млн рублей, его иск находится в распоряжении журналистов.

«Певец утверждает, что телеканал нарушил его права на песню „Плот“ (написана Юрием Лозой в 1982 году), использовав ее в одном из выпусков программы „Голос“, который вышел в эфире в октябре 2020 года», — пишет «Коммерсант». Музыкант требует четыре млн рублей за нарушение авторских прав, миллион в качестве компенсации морального вреда и заблокировать публичный доступ к тому выпуску, в котором прозвучал кавер.

Представитель Лозы Роман Лукьянов рассказал изданию, что этот иск, в случае его удовлетворения, станет для музыкантов прецедентом. В настоящее время, по его словам, правоообладатели не требуют соблюдения своих авторских прав, если их музыка использовалась в телепередаче. По словам юриста, телеканал на предложение урегулировать конфликт в досудебном порядке не отреагировал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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