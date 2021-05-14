Надзорные органы определили реальный объем разлива нефти в ЯНАО

Специалисты говорят, что угрозы водоемам нет, ведется очистка территории (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По информации Ростехнадзора, масштабы загрязнения на месте разлива нефти на Карамовском месторождении в Пуровском районе ЯНАО соответствуют данным, предоставленным компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». О проверках и их предварительных результатах сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль в своем telegram-канале.

«По данным, имеющимся в нашем распоряжении, не 3000 кубических метров (2400 тонн), а на площади 3000 квадратных метров, и не нефти, а нефтесодержащей жидкости с обводненностью до 95%. Реальный объем разлившейся нефти не более 800 литров», — написал Андрей Виль. Таким образом, ведомство подтвердило информацию «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» о масштабах ЧП.

Кроме того, глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Instagram сообщила, что специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) уже произвели отбор проб на месте разлива. Ведомство также начало административную проверку.

По информации представителей АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», в настоящее время ведется очистка территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет, трубопровод запущен в работу.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 мая на Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом порядка 0,85 тонны. На место аварии выезжали представители органов местного самоуправления, которые подтвердили отсутствие угрозы водоемам. Природоохранная прокуратура ЯНАО начала свою проверку по факту происшествия.