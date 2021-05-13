В ЯНАО из лопнувшего трубопровода утекла нефть

Площадь загрязнения составила 250 квадратных метров Фото: прокуратура ЯНАО

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошел разлив нефти на одном из месторождений. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, на месте ЧП уже находятся представители районной администрации.

«Представители Пуровского района находятся на месте, ситуация под контролем», — сообщили в пресс-службе. От дальнейших комментариев там отказались, однако источники URA.RU сообщили, что угрозы водным объектам, по оценке специалистов, нет.

Несмотря на появившиеся сообщения о разливе якобы нескольких тысяч кубометров нефти, в ООО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» данную информацию опровергли. «На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 квадратных метров. Участок локализован, ведутся работы по уборке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет. Трубопровод запущен в работу», — говорится в комментарии компании.

В прокуратуре ЯНАО приступили к проверке по факту ЧП. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, размер вреда окружающей среде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном органе.

Ранее сообщалось о разливе нефти в районе Суторминского месторождения. Тогда удалось установить, что причиной разгерметизации стала криминальная врезка: злоумышленники пытались наладить хищение нефтепродуктов.