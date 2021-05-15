Политологи: США спровоцируют новую войну у границ России

С помощью внешнего конфликта в США пытаются решить внутренние проблемы, считает Кирилл Коктыш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Власти США могут спровоцировать военный конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией, чтобы отвести внимание от своих внутренних проблем и сохранить санкционное давление на Россию. Таким прогнозом с URA.RU поделились политологи-международники.

«Сейчас мы видим чудовищный раскол внутри США. Поэтому им нужно экстраполировать его вовне, создать внутри страны образ внешнего врага и приструнить всех политических оппонентов. Для такого врага идеально подходит Россия. С Китаем слишком дорого ссориться», — пояснил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

По его словам, обострение конфликта в Южной Осетии и Абхазии также нужно для установки там американских ракет. Как пояснил Коктыш, целью здесь является Иран — на северной стороне у него нет систем ПВО. Если территориальный конфликт начнет набирать силу, США смогут ввести свои войска в Грузию.

Идея переключиться на Грузию могла возникнуть в США и из-за того, что конфликт на Украине исчерпал свой санкционный потенциал, указывает доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах. «Это попытка спровоцировать территориальный конфликт, с помощью которого будет сохранена санкционная тенденция в отношении России. Потому что Евросоюз уже находится на грани серьезных внутренних противоречий, и у Америки нет желания усугублять их еще и украинской тематикой», — рассказал он в разговоре с агентством.

Ранее бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Вашингтон «дать отпор» Москве в Абхазии и Южной Осетии. Он предложил с помощью Украины и Грузии убрать «серую зону», которая образовалась между Россией и новыми границами НАТО, пишет «Национальная служба новостей».

В феврале в США уже поднимали вопрос о введении санкций против лиц, причастных к нарушениям прав человека на бывших грузинских территориях — Абхазии и Южной Осетии. Как сообщает грузинское издание Civil.ge, проект резолюции о поддержке Тбилиси рассматривали в американском Конгрессе.