15 мая 2021

Автоэксперты предупредили о росте цен на ремонт машин в России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на шиномонтажках выросли на треть Фото:

В России подорожали детали, которые требуются для ремонта машин. Об этом URA.RU рассказали российские автоэксперты.

«Цены уже выросли. По сравнению с прошлым годом цены в шиномонтаже выросли на треть. Сказали, что подорожали все расходные материалы, причем существенно, некоторые до 100%. И что касается работы, люди хотят денег. Все дорожает. И нормо-час, и запчасти, все растет», — сказал председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

По его словам, люди стали чаще покупать различные детали на разборках. При этом цены там могут быть выше, чем в магазинах, предупредил эксперт. Также он отметил, что дилеры из-за низкого потока клиентов дают очень большие скидки. «Они отказываются от прибыли, в надежде, что люди поедут к ним чиниться, что они хоть отобьют часть денег, оказывая услуги», — рассказал Форманчук.

С тем, что рост цен коснулся запчастей, согласился вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. «Запчасти подорожали в связи с курсовой разницей и недопроизводством. По сравнению с позапрошлым годом запасные части где-то на 15-17% подорожали», — пояснил собеседник агентства. Он подчеркнул, что услуги самих сервисов не поднялись в цене. Вице-президент ассоциации подчеркнул, что в прошлом году число ремонтов снизилось, так как люди меньше ездили во время пандемии. По его словам, сейчас показатель вернулся в свое обычное состояние.

По данным исследования аналитической компании Gruzdev Analyze, во время пандемии на российских дорогах появилось много неисправных машин, так как в период кризиса граждане стали экономить на обслуживании авто. За первый квартал 2021 года на дорогах страны по причине эксплуатации неисправных ТС погибли 226 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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