Мишустин изменил порядок получения пенсий в России

Новая платформа упростит обмен данными между госструктурами Фото: Анна Майорова © URA.RU

До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными, которая поможет быстрее продать квартиру или оформить пенсию. Положение о ней подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новая платформа «объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз», сообщается на официальном сайте правительства России. В том числе на ней будут собраны сведения из Пенсионного фонда и реестров юридических лиц, недвижимости и транспорта. Сейчас эта информация разбросана по разным базам данных, которые обновляются недостаточно оперативно. Система ускорит обмен данными между разными государственными структурами и поможет быстро собрать бумаги для продажи квартиры, дачи или автомобиля.

Платформа также позволит определить источники юридически значимых сведений и контролировать их достоверность и актуальность. Управлять системой будет Минцифры РФ.

В апреле сообщалось, что правительство России в 2021 году запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг. Среди них «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн» и «Рождение ребенка», передает RT.

На ежегодном отчете правительства в Госдуме Мишустин заявил, что кабмин движется к полному переходу на оказание госуслуг в электронном виде. По словам премьер-министра, количество пользователей сервисов портала госуслуг выросло до 56 миллионов человек, сообщает «Национальная служба новостей». Чаще всего на «Госуслугах» оформляют выплаты на детей — 28 млн заявок за 2020 год.