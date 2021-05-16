«Незыгарь» предрек скорую отставку российского губернатора

Главу Крыма могут назначить на другую должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Крыма Сергей Аксенов может оставить пост и стать полпредом Сибирского федерального округа (СФО). Должность стала вакантной после перевода Сергея Меняйло в Северную Осетию.

«Обсуждают слух о назначении главы Крыма Сергея Аксенова на должность полпреда СФО. Недавнее награждение Аксенова орденом „за вклад в социально-экономическое развитие республики“ в регионе подсчитали своеобразным и формально-благоприятным итогом этой работы, который знаменует окончание пребывания Аксенова в Крыму и его тихий переход на другую работу», — пишет telegram-канал «Незыгарь».

Представители Аксенова не подтвердили и не опровергли сообщения о возможной отставке. «Такое у нас не обсуждается, мы таких сообщений не видели. Возможно, стоит обратиться в правительство республики и там что-то смогут подсказать. Это же не на каком-то официальном сайте было опубликовано. А слухи мы не комментируем», — заявила в разговоре с URA.RU пресс-секретарь Анна Ченская. Агентство отправило запрос в правительство Республики Крым. Ответа к моменту публикации не последовало.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Аксенова орденом Александра Невского, сообщает «Национальная служба новостей». Главу региона решили наградить за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым, пишет RT.

Сергея Аксенова назначили главой Крыма в 2014 году после присоединения полуострова к России. До этого, с 2010 года, он был депутатом Верховного Совета республики.