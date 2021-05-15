В Екатеринбурге загорелся дачный поселок

В садовом товариществе «Луч» загорелось шесть домов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В садовом товариществе «Луч» на пятом километре Чусовского тракта (Екатеринбург) загорелось шесть домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По оперативной информации горят 6 садовых домов на площади 1000 квадратных метров», — говорится на официальном сайте ведомства. Отмечается, что в садовом товариществе велась плотная застройка, из-за чего огонь перекинулся на соседние здания. Также распространению огня поспособствовал сильный ветер, добавили в ведомстве.

Спасатели привлекли к тушению пожара 13 единиц техники. С огнем боролись 42 человека. Причины возникновения пожара пока не уточняются.