Свадебное путешествие по России оказалось дороже поездки на Кубу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Этим летом лучшими направлениями для медового месяца оказались Куба и Мальдивы. Об этом URA.RU рассказал член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов.

«Сейчас у нас в топе прежде всего находится Куба и Мальдивы. Если говорить о бюджетном варианте, то конечно подключится Кипр», — сообщил Самохвалов. До пандемии также высоким спросом пользовался ГОА, но сейчас там неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, пояснил эксперт.

Член правления альянса отметил, что по другим направлением нечего предложить. «По России попробовали выяснить похожие варианты, но нам не понравился ценник. Он практически в два раза выше. Проще слетать в экзотику и получить максимум удовольствия», — сказал Самохвалов.

Для семейного же отдыха подойдут такие варианты, как Болгария, Крым и Краснодарский край, считает президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. По его мнению, перелет в Южную Америку не лучшим образом скажется на самочувствии детей.