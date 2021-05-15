Турэксперт назвал лучшие места для семейного отдыха

В этом году Черное море прогрелось раньше, отметил туроператор Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россиянам с детьми для отдыха летом стоит выбирать черноморское побережье. Список самых востребованных стран возглавляет Болгария. В пределах России лучшими вариантами будут Крым и Краснодарский край. Такой совет URA.RU дал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«С учетом раннего потепления черноморское побережье подходит для путешествия. Это касается как Краснодарского края и Крыма, так и наших ближайших соседей — Болгарии. В этом году и море раньше прогрелось», — рассказал Мальцев в разговоре с URA.RU. С Болгарией на данный момент нет открытого авиасообщения. Однако страна уже принимает туристов, поставивших вакцину «Спутник V» или с отрицательным ПЦР-тестом.

А вот Мексика и Саудовская Аравия, с которыми у России открыто авиасообщение, не совсем подходят для семейного отдыха, считает эксперт. По мнению Мальцева, резкая смена климата и часовых поясов при перелете в Южную Америку не лучшим образом скажутся на самочувствии детей. «Сейчас в этих странах не сезон. Для климата и для здоровья предпочтительно черноморское побережье. Массово это очень хорошие направления», — добавил Мальцев. Он также не советует посещать Саудовскую Аравию из-за суровости местных законов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям до 11 мая. В числе стран была и Болгария, которая заявила, что готова принимать российских туристов, сообщает «Пятый канал».