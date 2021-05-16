Число безработных в Кургане выросло в семь раз

На конец 2020 года в службе занятости Кургана числилось более 10 тысяч безработных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На конец 2020 года в органах службы занятости Кургана было зарегистрировано более 10 тысяч безработных. Это в семь раз больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчете о достижении в 2020 году основных показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Кургана, опубликованном на сайте муниципалитета.

Согласно отчету, в конце 2020 года в службе занятости Кургана состояло на учете 10 924 безработных, а в конце 2019 года — 1 516 безработных. Разница — в 7,2 раза. Уровень регистрируемой безработицы вырос за год с 0,93% до 6,67%. Численность занятых в экономике курганцев сократилась со 155 до 148,5 тысячи человек. Отмечается, что отчет основан на данных главного управления по труду и занятости населения Курганской области и Свердловскстата.

«В 2020 году негативное влияние на развитие экономики и социальной сферы оказало введение ограничительных мер в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и проведением мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — указано в отчете. Речь идет о длительном периоде нерабочих дней, переходе на удаленную работу и обучение, самоизоляции.

В целом по Курганской области по данным на декабрь 2020 года более 30 тысяч человек не имели работы, но активно ее искали. В селах региона число безработных оказалось выше, чем в городах. Уровень безработицы мужчин превышал уровень безработицы женщин. Около 12,3% безработных в Курганской области не имели опыта работы.