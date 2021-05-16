В ХМАО депутата винят в «попытках дешевого пиара» в праймериз ЕР

Вице-спикер думы Пыть-Яха Алексей Бятиков слишком активно пытается понравиться избирателям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикера думы Пыть-Яха Алексея Бятикова, принимающего участия в праймериз «Единой России», поймали на попытке присвоить себе чужие заслуги. Об этом URA.RU сообщил источник в городском политическом истеблишменте.

«Бятиков на сайте предварительного голосования „Единой России“ указал, что является соорганизатором и куратором футбольного клуба „Спартак-юниор“. Однако, на самом деле, он не имеет к нему никакого отношения. Кроме того, на выходных в Пыть-Яхе прошел турнир по греко-римской борьбе. Вице-спикер указал, что соревнования состоялись при его поддержке. Однако это не так. Все это попытки дешевого пиара перед праймериз», — рассказал инсайдер.

Владелец футбольного клуба «Спартак-юниор» Ильес Миржамолов в разговоре с URA.RU заявил, что Бятиков не имеет к его проекту никакого отношения. «Он лишь присутствовал на церемонии открытия». В пресс-службе мэрии Пыть-Яха, что на турнир по греко-римской борьбе вице-спикер городской думы был приглашен лишь в качестве почетного гостя. Сам Бятиков не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. На сайте предварительного голосования «Единой России» указано, что он претендует на место в Тюменской областной Думе, Думе ХМАО и представительном органе власти Нефтеюганска.

Ранее URA.RU сообщало, что Бятиков и до этого попадал в скандалы из-за того, что пиарился на чужих проектах. В частности, когда пытался поздравить юных спортсменов с Новым годом.