Депутата из ХМАО поймали на лжи при поздравлении детей с Новым годом

Вице-спикер думы Пыть-Яха Алексей Бятиков получил кучу возмущений после опубликованного поста в соцсетях Фото: Алексей Бятиков, во «ВКонтакте»

Спортивная общественность Пыть-Яха оказалась возмущена попыткой вице-спикера городской думы Алексея Бятикова пропиариться на детях в социальных сетях. Об этом «URA.RU» сообщил президент местной федерации дзюдо и самбо Геннадий Пилипчук.

Бятиков опубликовал в своем аккаунте пост, что при поддержке его общественного проекта «Сильные люди Югры» для юных дзюдоистов Пыть-Яха был организован праздник. «Главный тренер федерации Геннадий Пилипчук организовал юных спортсменов для развлекательного шоу, которые не только показали свое мастерство в бросках и борьбе, но и рассказали новогодние стихи, за что получили от Деда Мороза сладкие призы. Уверен, что этот маленький праздник „зарядил позитивом“ всех присутствующих в преддверии Нового 2020 года!» — сообщается в посте.

Пилипчук в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что информация не соответствует действительности. «Бятикова самого не было. На тренировку пришла директор спорткомплекса со своим заместителем, переодетым в Деда Мороза. Они вручили детям по одной конфете, и на этом все закончилось. Причем поздравили только одну группу — 25 человек. А всего у нас занимается около 180 воспитанников», — заявил президент федерации дзюдо и самбо Пыть-Яха.

Бятиков возмущение общественности называет скандалом, высосанным из пальца. «Я оплатил покупку сладостей, организовал появление Деда Мороза. Ну, а пост был написан со слов тех, кто проводил само мероприятие», — заявил вице-спикер.