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В двух пермских городах рекордно мало желающих стать депутатами

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Отчетная конференция отделения партии Единая Россия в Пермском крае. Пермь, конференция, единая россия, бюллетени, урна для голосования
Предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном виде с использованием Госуслуг Фото:

В Лысьве и Чусовом оказалась самая низкая конкуренция на праймериз «Единой России» среди городов Пермского края. По данным сайта предварительного голосования, там в каждом вакантном округе за право стать кандидатом в депутаты конкурируют между собой два человека.

«Бояршинов Алексей и Оборин Николай — округ № 9, Ворончихин Александр и Салов Сергей — округ № 2, Мальцев Станислав и Чазова Мария — округ № 12», — сообщает сайт предварительного голосования «Единой России» информацию об участниках праймериз на довыборах депутатов Лысьвы. На довыборах в Чусовом конкурировать между собой будут два единоросса — Виктор Бурьянов и Евгения Гаврилина.

Также праймериз пройдут в Перми, где будут определены будущие кандидаты в депутаты гордумы. Например, в округах № 15 и № 17 за право стать кандидатом ведут борьбу по семь человек.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в конце мая. Его победители станут кандидатами в депутаты на выборах 19 сентября. Осенью в единый день голосования пермяки также будут выбирать депутатов Госдумы и депутатов законодательного собрания региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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