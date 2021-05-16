Бизнес пообещал россиянам «запредельные» цены на сахар

В России вырастут цены на сахар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». Об этом заявил источник в крупном производителе.

Заморозка цен на сахар заканчивается 1 июня. Регулятор обдумывает новые меры и собирается переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

Собеседник « Коммерсанта» сообщил, что контракты на сахар у ключевых игроков заключаются на один-два года, а предложенные цены Объединенной зерновой компании «выглядят не очень привлекательно». Он считает, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной».

Представитель ОЗК Оксана Лут сообщила, что в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара. По ее словам, Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям.

Правительство России регулируют цены на часть продуктов с декабря 2020 года, напоминают «Дни.ру». Глава кабмина Михаил Мишустин дополнительно выделил 9 млрд рублей на заморозку цен. В Кремле объясняют эти меры тем, чтобы не допустить «перекосов по всей товарной цепочке». Однако экономисты негативно отзываются о государственном регулировании цен на продукты. Тем не менее, в мае заморозку цен на сахар и подсолнечное масло продлили до 1 июня и 1 октября соответственно. Однако, несмотря на заморозку цен, в апреле подорожали обе категории товаров. Цены на сахар выросли в среднем по стране на 1,9%, а масло подорожало на 1,4%.