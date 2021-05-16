16 мая 2021

Бизнес пообещал россиянам «запредельные» цены на сахар

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Ситуация в супермаркете Пятерочка на фоне ажиотажа связанного с эпидемией коронавируса. Челябинск, продукты, сахар, продуктовые полки, еда
В России вырастут цены на сахар Фото:
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Заморозка цен на продукты в России

Стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». Об этом заявил источник в крупном производителе.

Заморозка цен на сахар заканчивается 1 июня. Регулятор обдумывает новые меры и собирается переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что контракты на сахар у ключевых игроков заключаются на один-два года, а предложенные цены Объединенной зерновой компании «выглядят не очень привлекательно». Он считает, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной».

Представитель ОЗК Оксана Лут сообщила, что в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара. По ее словам, Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям.

Правительство России регулируют цены на часть продуктов с декабря 2020 года, напоминают «Дни.ру». Глава кабмина Михаил Мишустин дополнительно выделил 9 млрд рублей на заморозку цен. В Кремле объясняют эти меры тем, чтобы не допустить «перекосов по всей товарной цепочке». Однако экономисты негативно отзываются о государственном регулировании цен на продукты. Тем не менее, в мае заморозку цен на сахар и подсолнечное масло продлили до 1 июня и 1 октября соответственно. Однако, несмотря на заморозку цен, в апреле подорожали обе категории товаров. Цены на сахар выросли в среднем по стране на 1,9%, а масло подорожало на 1,4%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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