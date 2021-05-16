16 мая 2021

Доктор Мясников назвал смертельно опасный для детей продукт

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мясников. Москва
Мясников в детстве долбил косточки от фруктов камнем Фото:

Употребление фруктов с большими косточками — например, абрикосов или персиков — может стать опасным для детей из-за содержания там синильной кислоты. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота [может вызвать] отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, у детей часто случается аллергическая реакция на персики, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ранее другой специалист — врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что частое употребление свежих или кислых фруктов, соков и фрешей может привести к проблемам с эмалью зубов и даже ее потере. Но если не перебарщивать каждый день — съедать одно яблоко или один апельсин, то тогда вреда не будет, добавил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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