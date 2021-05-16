Лесопожарная техника не может добраться к месту пожара в Чердынском районе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На севере Пермского края горят десятки гектаров леса. Огнеборцы лесопожарного центра столкнулись со сложностями в тушении огня в Чердынском районе. Сейчас там горят десятки гектаров леса, однако техника не может добраться к месту пожара. Об этом URARU рассказали в лесопожарном центре.

«Сложная ситуация в Чердынском районе. Площадь лесного пожар на утро понедельника составляет 39 гектаров. Там нет дорог, доставить к месту тушения тяжелую технику невозможно — кругом болото и реки. Авиационная служба Гайнского отделения работает ручным способом», — рассказал URA.RU начальник региональной диспетчерской службы центра Григорий Чечушков.

Он отметил, что пожары на севере края произошли по причине сухих гроз. Всего на территории региона сейчас зафиксированы четыре лесных пожара, один из которых— в Закмске — уже локализован. Угроз населенным пунктам нет. URA.RU писало, что в Прикамье установилась аномально жаркая для мая погода. Температура воздуха в регионе в минувшие выходные превысила климатическую норму мая на 15-20 градусов.