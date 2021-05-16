16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021
13 мая 2021

Власти Тюмени выдали неходящему инвалиду жилье на 12 этаже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спальные районы и жители города. Тюмень., многоэтажка, спальный район, жк европейский, жилой комплекс европейский
Квартиру предоставляли взамен аварийного жилья Фото:

Администрация Тюмени через суд пыталась вселить в квартиру на 12 этаже неходячего инвалида. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Так администрация города пыталась решить вопрос с переселением из аварийного жилья.

«Дом на улице Береговой был признан аварийным. Для семьи из этого дома была приобретена квартира на 12 этаже. При этом один из ее членов является инвалидом и сам передвигаться не может», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюменцы отказались от предложенного варианта. Тогда департамент имущественных отношений администрации города вышел в суд, с требованием вселить людей принудительно. В иске было отказано, но власти подали апелляцию.

«В ходе прокурорской проверки департамент от жалобы отказался. Прокуратура Тюмени внесла в адрес заместителя главы города представление об устранении нарушений», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе администрации Тюмени агентству пояснили, что на момент принятия решения о покупке квартиры тюменец еще не был инвалидом. Более подробный комментарий ожидается.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...