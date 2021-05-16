Власти Тюмени выдали неходящему инвалиду жилье на 12 этаже

Квартиру предоставляли взамен аварийного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Тюмени через суд пыталась вселить в квартиру на 12 этаже неходячего инвалида. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Так администрация города пыталась решить вопрос с переселением из аварийного жилья.

«Дом на улице Береговой был признан аварийным. Для семьи из этого дома была приобретена квартира на 12 этаже. При этом один из ее членов является инвалидом и сам передвигаться не может», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюменцы отказались от предложенного варианта. Тогда департамент имущественных отношений администрации города вышел в суд, с требованием вселить людей принудительно. В иске было отказано, но власти подали апелляцию.

«В ходе прокурорской проверки департамент от жалобы отказался. Прокуратура Тюмени внесла в адрес заместителя главы города представление об устранении нарушений», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе администрации Тюмени агентству пояснили, что на момент принятия решения о покупке квартиры тюменец еще не был инвалидом. Более подробный комментарий ожидается.