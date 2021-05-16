Территория сквера у вокзала оцеплена силовиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина, напавший с ножом на прохожих в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, подозревается в убийстве троих человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«В парке на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин. На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СКР по Свердловской области», — рассказал в пресс-службе ведомства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что нападавший жив. При задержании мужчина пытался атаковать сотрудников полиции, его ранили из табельного оружия и доставили в больницу. «Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию», — уточнил Горелых.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности погибших, опрашивают прохожих. Территория оцеплена, на месте дежурят сотрудники полиции и военные.

Нападение в сквере у ЖД-вокзала в Екатеринбурге произошло около полудня 17 мая. Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих.

Силовики разбираются в произошедшем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Место происшествия оцеплено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU