16 мая 2021
15 мая 2021

В Екатеринбурге в сквере у вокзала убиты три человека. Подозреваемый ранен полицией

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург
Территория сквера у вокзала оцеплена силовиками Фото:

Мужчина, напавший с ножом на прохожих в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, подозревается в убийстве троих человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«В парке на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин. На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СКР по Свердловской области», — рассказал в пресс-службе ведомства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что нападавший жив. При задержании мужчина пытался атаковать сотрудников полиции, его ранили из табельного оружия и доставили в больницу. «Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию», — уточнил Горелых.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности погибших, опрашивают прохожих. Территория оцеплена, на месте дежурят сотрудники полиции и военные.

Нападение в сквере у ЖД-вокзала в Екатеринбурге произошло около полудня 17 мая. Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих.

Силовики разбираются в произошедшем
Фото:
Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург
Место происшествия оцеплено
Фото:

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