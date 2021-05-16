Скандальная екатеринбургская овощебаза окажется в зоне реновации

В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга находится, в том числе, скандальная овощебаза №4 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завокзальный район Екатеринбурга, где расположена овощебаза №4, попадет под действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Как заявил на пресс-конференции министр строительства Свердловской области Михаил Волков, уже разработан и реализуется новый проект планировки микрорайона на месте бывшей промплощадки.

«Район Завокзальный вовлечен в процедуру. Разработан проект его планировки, который реализуется. Дальнейшее его развитие возможно, равно как возможно и развитие иных промышленных площадок, неэффективно используемых на территории Екатеринбурга и вовлечение их в КРТ. Таких территорий достаточно», — прокомментировал Михаил Волков.

Как ранее писало URA.RU, строительная компания «ПИК» возводит дома на бывшей территории завода «Уралхимпласт». Кроме того, на улице Завокзальной расположено множество складских и логистических комплексов, в том числе, скандально известная овощебаза №4, право на владение которой с 90-х годов прошлого века оспаривают несколько авторитетных бизнесменов.