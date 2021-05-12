Контроль над продовольственной базой №4 в Екатеринбурге получила команда покойной Татьяны Русиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Контроль над продовольственной базой №4 в Екатеринбурге (крупнейшая на Урале овощебаза) после завершения процедуры банкротства получила команда покойной Татьяны Русиной, но в ней произошло перераспределение долей. Теневой директор базы Андрей Столбов получил блокирующую долю предприятия. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с подробностями корпоративных изменений.

«Весной 2021 года долю в уставном капитале базы получил Андрей Столбов. Он еще с конца 90-х годов являлся членом команды Татьяны Русиной, которая умерла в 2016 году. Ее дочь и в последствии владелец базы — Елена Русина — отдала большую часть актива, тем самым запустив перераспределение влияния, но оставшись директором предприятия. В то время, когда Столбов зашел на базу, Русиной-старшей помогала бороться с нападками ОПС „Уралмаш“ юридическая фирма бизнесмена Виталия Кочеткова. Сейчас он никакого отношения к базе не имеет», — уточнил собеседник.

Получить оперативные комментарии у сторон не удалось. В продовольственной овощебазе не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Столбов отказался ответить на вопросы журналиста агентства.

В начале февраля Арбитражный суд Свердловской области прекратил дело о банкротстве овощебазы Екатеринбурга. Кредиторы согласились подписать мировое соглашение. В конце апреля 2021 года Елена Русина (единоличный владелец) продала большую часть предприятия. Новыми совладельцами стали теневой директор базы Андрей Столбов (27%) и карибский офшор Four seasons invest ltd (50%).

Скандалы и столкновения на овощебазе №4 происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле овощебазы произошла потасовка со стрельбой. По данным инсайдера URA.RU, в стычке участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы.