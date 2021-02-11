ЯНАО охватила волна миграции мусульман

На Крайнем Севере становится все больше мигрантов-мусульман Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ЯНАО становится третьим регионом России с сильным мусульманским влиянием наряду с Северным Кавказом и Поволжьем. К такому выводу пришли авторы исследования Института соцполитики ВШЭ, изучавшие приток мигрантов на Север. В частности, в Новом Уренгое доля мусульман уже превышает 10-15%.

«В городе проживают многочисленные татарская, башкирская, дагестанская, ногайская, вайнахская общины и около 10 тысяч мигрантов из стран Центральной Азии, преимущественно киргизы. Общее население города — около 120 тысяч человек», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВШЭ. Под влиянием мигрантов, считают исследователи, на Ямале меняется прежний уклад: строится больше мечетей, появляются национальные сообщества.

Мощный рост мусульманских общин в ЯНАО связан с тем, что жители Северного Кавказа бегут от безработицы и нищеты, рассказал URA.RU экс-министр печати Чечни, политолог Руслан Мартагов. «Если в ближайшее время цены на нефть и газ пойдут вверх, то приток мигрантов еще усилится — и на Ямале будет превалировать мусульманское население. В отличие от русского населения, которое постепенно вымирает, исповедующие ислам люди размножаются», — пояснил Мартагов.

Ямальский политолог Шамиль Рак подчеркнул, что выходцев с Кавказа и из Азии привлекают не только высокие зарплаты ЯНАО, но и социальные гарантии: «Здесь достаточно сильная социальная сфера, что очень важно для мигрантов. Хорошие детсады, школы, высокий уровень медицины. Более того, на Ямале мало криминала, национальная обстановка спокойная, нет этнических конфликтов».

В правительстве ЯНАО не смогли оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию. В пресс-службе администрации округа пообещали предоставить ответ позже.

Ранее в соседнем ХМАО власти запретили приезжим работать таксистами, продавцами и поварами. В правительстве Югры заявляли, что делают это в интересах местных жителей.