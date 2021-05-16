Силовики устанавливают все детали тройного убийства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга произошла поножовщина, в результате которой погибли три человека. Следователи полагают, что атаку устроил вооруженный ножом мужчина, который был задержан в ходе операции и доставлен в больницу. Нападение произошло на почве распития спиртных напитков, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Первые сообщения об инциденте появились около полудня 17 мая. Очевидцы рассказали URA.RU, что неизвестный набросился с ножом на трех человек и убил их. Через некоторое время в сквер приехали сотрудники полиции, где их уже ждали военные, дежурившие на территории. В свердловском ГУ МВД заявили URA.RU, что при задержании подозреваемый пытался ударить ножом полицейского. В результате мужчину ранили из табельного оружия: первый выстрел был в воздух, второй — в цель.

Все погибшие — мужчины средних лет. Как рассказал URA.RU сотрудник ЖД-вокзала, двое из них были пассажирами поезда, которые возвращались домой через Екатеринбург. Минимум один из них остановился в хостеле по соседству. С мужчинами в сквере был местный житель лет 30. По словам очевидца, все трое были ранены в грудь и живот.

После задержания подозреваемого территория сквера была оцеплена. На месте, по данным очевидцев, работали несколько десятков сотрудников МВД и Росгвардии. Силовики, осматривая место, обнаружили два ножа. Один из них — кухонный, предполагаемое орудие преступления В самом сквере, как рассказали жители района, часто ночуют и выпивают бездомные. В ночное время местные стараются обходить его стороной.

Подозреваемый в нападении, по данным источника URA.RU, доставлен в больницу №23. Его жизни ничего не угрожает. Мужчина до сих пор находится в состоянии алкогольного опьянения. Врачи предполагают, что он мог страдать расстройствами психики. Полиция уже установила личность подозреваемого, но информация пока не разглашается. Допрашивать мужчину будут в больничной палате. Решения о сроке ареста пока нет, потому что следователи не знают, сколько подозреваемый пробудет в больнице.

Сотрудники полиции оцепили сквер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На месте происшествия обнаружены три тела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники МВД и СКР продолжают работать в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU